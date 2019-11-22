إيران تجري مناورات عسكرية جوية تحاكي مواجهة بالخليج

وطن: بدأ الجيش الإيراني الجمعة، مناورات عسكرية واسعة في الدفاع الجوي بولاية سمان شمال شرق البلاد، تحت عنوان "المدافعون عن سماء الولاية 98".

وقال قائد قوات الدفاع الجوي الإيراني العميد علي رضا صباحي فرد، إن "منطقة المناورات هي محاكاة لمنطقة الخليج الفارسي ومضيق هرمز"، لافتا إلى أن "المناورات تجري على مساحة 416 ألف كيلومتر مربع في محافظة سمنان"، بحسب ما أوردته وسائل إعلام إيرانية.

وأوضح المسؤول العسكري الإيراني أن "المرحلة الأولى لهذه المناورات تشمل كشف وتحديد أهداف العدو المفترض، وفي مرحلة لاحقة اشتباك المنظومات الموجودة في ساحة المناورات مع الأهداف المحددة".

وشدد على أن "أحد أهداف هذه المناورات هو اختبار القدرات القتالية للدفاع الجوي، لنتمكن من المواجهة مع العدو، لو أراد العدوان والهجوم، أو حتى اختراق سماء البلاد التي تعد ضمن خطوطنا الحمراء".

وتأتي المناروات في الوقت الذي تتواصل فيها التوترات بين إيران والولايات المتحدة في منطقة الخليج.