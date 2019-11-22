حماس تنفي اي تقدم في ملف تبادل الاسرى بين المقاومة والاحتلال

وطن: نفي عضو المكتب السياسي لحركة حماس ومسؤول ملف الأسرى فيها موسى دودين، ما ورد في تقارير إعلامية عن تحركات وتطورات في ملف التبادل.

وأكد دودين في تصريح صحفي على أن "الجمود في هذا الملف يتحمله الاحتلال الصهيوني وقادته".

وأضاف دودين: "نأمل من وسائل الإعلام الفلسطينية أن تكون عند مسؤولياتها في التعاطي مع هذا الملف، وأن تراعي حساسية المسألة للأسرى وذويهم، وأن تستقي أي جديد في هذا الملف من الجهات ذات الاختصاص فقط".

وكانت وسائل إعلام محلية، نقلت عن مصادر وصفتها بالمطلعة ، أن هناك تقدم في صفقة تبادل الأسرى بين المقاومة الفلسطينية وبين الاحتلال الإسرائيلي، وهو ما نفته حركة "حماس".