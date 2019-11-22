إصابات واعتقال شاب خلال قمع الاحتلال فعالية منددة بالاستيطان في الخليل

الخليل- وطن: أصيب العشرات من المواطنين والمتضامنين الأجانب، واعتقل شاب، اليوم "الجمعة"، خلال قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي فعالية سلمية منددة بالاستيلاء على أراضي المواطنين، في بلدة صوريف شمال غرب الخليل.

وأفادت المصادر، بأن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع بكثافة صوب المشاركين في الفعالية واعتدت عليهم بالضرب، ما أدى إلى إصابة العشرات منهم باختناق ورضوض، كما أعاقت عمل الصحفيين ومنعتهم من التغطية وأبعدتهم عن المكان.

وكان عشرات المواطنين قد أدوا الصلاة فوق الأراضي المهددة بالاستيلاء، في منطقة القرينات من أراضي صوريف، المحاذية لتجمع "عصيون" الاستيطاني المقام على أراضي المواطنين عنوة، قبل أن يهاجمهم الاحتلال