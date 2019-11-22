إصابة 8 مواطنين في اعتداء لقوات الاحتلال والمستوطنين في الخليل

وطن: أصيب ثمانية مواطنين، مساء اليوم الجمعة، عقب اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي وعشرات المستوطنين على سكان المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل.

وقالت وزارة الصحة إن ثمانية مواطنين أصيبوا برضوض وبالاختناق وصلوا مستشفى الخليل الحكومي، نتيجة تعرضهم للضرب ورش غاز الفلفل من قبل جنود الاحتلال والمستوطنين في حارة الجعبري وأجزاء أخرى من البلدة القديمة بالخليل.

وتشهد مدينة الخليل ومنطقة الحرم الإبراهيمي الشريف منذ ساعات مساء اليوم، عملية اقتحام واسعة من قبل مئات المستوطنين القادمين من مختلف مستوطنات الضفة الغربية لإقامة شعائر تلمودية بالحرم الإبراهيمي ومحيطه.