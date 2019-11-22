يوتين سيزور فلسطين

وطن: قال السفير الفلسطيني لدى موسكو، عبد الحفيظ نوفل، إن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى فلسطين يمكن أن تتم في أوائل عام 2020.

وقال نوفل في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة "من المتوقع أن يزور الرئيس الروسي فلسطين مطلع العام المقبل. أرجو أن تكون هذه الزيارة لصالح شعبينا".

وكان وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، قد وقع اليوم مع وزير العمل والحماية الاجتماعية في روسيا الإتحادية مكسيم توبيلين، محضر الاجتماع الرابع للجنة الحكومية الفلسطينية الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي، المنعقد في العاصمة الروسية موسكو.

وأكد الطرفان الدور الهام للجنة في تنمية وتطوير التعاون التجاري والاقتصادي بين فلسطين وروسيا الاتحادية، خاصة من خلال تحديد سبل تطوير التجارة المتبادلة، وكذلك تنويع التعاون الثنائي، والرغبة في المساهمة بتنفيذ القرارات والتوصيات المعتمدة في الاجتماع الرابع للجنة.

ونقل العسيلي تحيات سيادة الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء محمد اشتية، والشكر على الدعم الدائم لجمهورية روسيا الاتحادية ومواقفها التاريخية الثابتة لشعبنا وقضيتنا الفلسطينية في جميع المحافل الدولية. وتمنياتهما الصادقة بالنجاح والتوفيق لأعمال هذه اللجنة.