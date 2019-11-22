صور .. متظاهرو لبنان يتضامنون مع معاذ عمارنة

وطن: اعرب عشرات المتظاهرين في لبنان اليوم الجمعة، عن تضامنهم مع الصحافي معاذ عمارنة (35 عاما)، الذي فقد عينه، برصاص قناص من جنود الاحتلال الإسرائيلي، من مسافة تقل عن 30 مترا، خلال المواجهات التي اندلعت في قرية صوريف غرب الخليل مؤخرا.

وكانت رقعة المتضامنين مع الصحافي عمارنة قد اتسعت، لتشمل سياسيين ورياضيين وصحافيين عرب وأجانب، وظهر عديد منهم على الهواء مباشرة عبر قنوات فضائية، وهم يغطون أعينهم خلال الأيام الماضية.

وغطى مئات اللبنانيين اعينهم خلال اعتصامهم اليوم في ميادين عدة في العاصمة بيروت ومدن لبنانية .