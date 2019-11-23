"محامون من أجل العدالة" تدين ترحيل الاحتلال مدير مكتب هيومن رايتس ووتش في فلسطين عمر شاكر

وطن: أدانت مجموعة "محامون من أجل العدالة بشدة القرار الصادر عن وزير داخلية حكومة الاحتلال بترحيل مدير مكتب منظمة هيومن رايتس ووتش في فلسطين الناشط والمدافع عن حقوق الإنسان عمر شاكر، وما تبع ذلك من تأييد القرار المذكور الصادر عن ما تسمى بالمحكمة المركزية في القدس التابعة للاحتلال.

واعتبرت المجموعة في بيان لها، وصل وطن، أن ذلك يأتي جزءا لا يتجزأ من سياسة الترحيل التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق كل من يحمل رسالة إنسانية وأخلاقية تجاه الواقع الذي تخضع له فلسطين من احتلال يمتد منذ ما يزيد عن سبعين عاما.

وأكدت المجموعة أن قرار الترحيل الذي أيدته ما تسمى بالمحكمة العليا في القدس المحتلة على خلفية ما وصفه وزير داخلية حكومة الاحتلال "نشاطا معاديا" -على ضوء نشاط شاكر الذي يمارسه كحقوقي ومدافع عن حقوق الإنسان في المناطق المحتلة- يأتي استكمالاً لدور معكسر القضاء الإسرائيلي في قوننة وشرعنة الاحتلال وإطلاق يد جيشه؛ لوأد أي رسالة إنسانية أو خطاب حقوقي مناهض للاحتلال، واستئصال أية دعوة لإنهاء احتلال لطالما كان ولا زال عبئا على شعوب العالم الحر.

ودعت المجموعة كافة النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان والمناضلين من أجل الحرية بضرورة الاستمرار في أداء رسالتهم الإنسانية، ونشاطهم الحقوقي الداعي لإنهاء الاحتلال وتحقيق الحرية. وفي ذات السياق تكثيف رسائل التضامن وتقديم الدعم المعنوي للناشط عمر شاكر وكافة المدافعين والأحرار والمناضلين من أجل الحرية ومن أجل احترام حقوق الانسان.