المالكي يضع السكرتير العام لحزب "اكيل" القبرصي في صورة آخر التطورات

رام الله- وطن: وضع وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي السكرتير العام لحزب "اكيل" القبرصي اندروس كبريانو في صورة آخر التطورات الفلسطينية، لا سيما ما يتعرض له شعبنا وممتلكاته ومقدساته من انتهاكات إسرائيلية متواصلة.

وأكد المالكي خلال اللقاء الذي عقد بمقر الحزب في العاصمة القبرصية نيقوسيا، اصرار القيادة الفلسطينية برئاسة رئيس دولة فلسطين محمود عباس على مواصلة الجهود والحراك على المستويات كافة، لانتزاع حقوق شعبنا المشروعة.

وثمن العلاقات التاريخية التي تجمع الجانبين، كما وشكره على بيانهم قوي اللهجة المندد بتصريحات وزير الخارجية الأميركي بومبيو بشأن شرعنة المستوطنات الإسرائيلية، وعبر عن تقديره للموقف الدولي والشرعية الدولية المجمعة على الحقوق الفلسطينية التي لا حياد عنها.

كما أشار الى تعويل فلسطين على العدالة الدولية والقانون الدولي الذي يعتبر الفاصل في الخلافات الدولية، وأهمية دعم وتضامن الأصدقاء في العالم للقيادة والشعب الفلسطيني في مواجهة كافة التحديات والاستمرار في نضاله.

من جانبه، أكد كبريانو عمق وتأصل علاقات الصداقة والروابط التي تجمع الحزب بشكل خاص وقبرص بشكل عام بفلسطين، وتضامن حزبه المبدئي ودعمه الدائم للحقوق الفلسطينية.

واتفق الجانبان على استمرار التنسيق وتبادل الزيارات الثنائية، كما تقدم المالكي بدعوة كبريانو لزيارة فلسطين والذي بدوره قبل الدعوة، على أن يتم ترتيب ذلك في أقرب فرصة.