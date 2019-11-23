تقضي حكما بالسجن لمدة 13 عاما ونصف
الأسيرة المقدسية نورهان عواد تدخل عامها الخامس في الاعتقال
23.11.2019 10:46 AM
وطن: دخلت الأسيرة المقدسية الجريحة نورهان إبراهيم خضر عواد (21 عام) عامها الاعتقالي الخامس
وكانت نورهان قد إعتقلت وهي طفلة قاصر بتاريخ 23/11/2015 عقب إصابتها بجروح و إستشهاد قريبتها هديل عواد، وتمت إدانتها بالمشاركة في عملية طعن وفرضت عليها الحكم بالسجن ثلاثة عشر عاما ونصف و غرامة مالية بقيمة 30 ألف شيكل.
ومؤخرا تمكن محامي نورهان من تقديم استئناف لمحكمة الاحتلال حيث تم تخفيض ثلاث سنوات من مدة الحكم.