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تقضي حكما بالسجن لمدة 13 عاما ونصف

الأسيرة المقدسية نورهان عواد تدخل عامها الخامس في الاعتقال

23.11.2019 10:46 AM
الأسيرة المقدسية نورهان عواد تدخل عامها الخامس في الاعتقال

وطن: دخلت الأسيرة المقدسية الجريحة نورهان إبراهيم خضر عواد (21 عام) عامها الاعتقالي الخامس

وكانت نورهان قد إعتقلت وهي طفلة قاصر بتاريخ 23/11/2015 عقب إصابتها بجروح و إستشهاد قريبتها هديل عواد، وتمت إدانتها بالمشاركة في عملية طعن وفرضت عليها الحكم بالسجن ثلاثة عشر عاما ونصف و غرامة مالية بقيمة 30 ألف شيكل.

ومؤخرا تمكن محامي نورهان من تقديم استئناف لمحكمة الاحتلال حيث تم تخفيض ثلاث سنوات من مدة الحكم.

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