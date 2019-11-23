إصابة مواطن جراء تعرّضه لإطلاق نار في الناصرة

وطن: أصيب مواطن بجروح نتيجة تعرضه لإطلاق نار في منطقة العين بالداخل المحتل، ونقل على إثرها إلى مستشفى العائلة المقدسة في الناصرة.

وجاء في بيان الشرطة : "أُطلقت عيارات ناريّة باتجاه محل تجاريّ في شارع بولس السادس بمدينة الناصرة، ما أدى عن إصابة شخص في الخمسينات بجراح في القسم السفلي من جسده، وقد نقل إلى المستشفى الإنجليزي في الناصرة لتلقي العلاج، وقد حضرت قوات الشرطة إلى المكان وباشرت التحقيقات والبحث عن مشتبهين، مع الإشارة إلى أنّ خلفية الحادثة غير واضحة".