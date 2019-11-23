هنية : تلقينا وعوداً من دول عربية لبناء مشفى رفح

رام الله- وطن: أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، بأن وعوداً قد تلقتها الحركة ومن جهات عدة لبناء مستشفى في رفح، حيث تبلغ تكلفة بنائه 20 مليون دولار. مشيراً إلى أنّه كان المفترض أن يتم العمل به منذ سنوات.

وقال هنية خلال مراسم وضع حجر الأساس لمستشفى رفح: "تلقينا وعوداً في وقت سباق من دول عربية بتوفير الدعم اللازم لبناء مشفى رفح وبتكلفة 20 مليون دولار".

وأوضح خلال حديثه بأن تطورات الوضع الراهن والظروف التي يمر بها قطاع غزة، قد أحالت دون بناء المستشفى. موجهاً بذلك نداءً لكل الدول العربية والاسلامية بتقديم الدعم اللازم لإنجاز بناء مستشفى رفح.

وأوضح بأن بناء مستشفى لرفح كان على طاولة صناع القرار في الحكومة ووزارة الصحة، وبلدية رفح، وعلى طاولة صناع القرار في الحركة، والهيئات الوطنية العامة.

وقال :" الأطقم الطبية التي تزور غزة تقف على حقيقة الواقع وترى إبداع وزارة الصحة".

ونوه إلى أنه ستعقب المرحلة الأولى مراحل أخرى لبناء مشفى رفح، معربًا عن أمله في أن نضيف 10 دونمات إلى مساحة المشفى لتصل إلى 50 دونمًا.