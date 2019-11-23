مركز أبحاث الأراضي ينظم "المؤتمر الفلسطيني للحق في الأرض والسكن" يومي الثلاثاء والأربعاء

وطن: ينظم مركز ابحاث الاراضي بالشراكة مع جامعة النجاح الوطنية في نابلس وجامعة فلسطين الاهلية في بيت لحم، المؤتمر الفلسطيني للحق في الارض والسكن، في ذكرى اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

وسيعقد المؤتمر يوم الثلاثاء القادم 26/11/2019، في قاعة المعهد الكوري بجامعة النجاح الوطنية. أما يوم الاربعاء الموافق 27/11/2019 فسيعقد المؤتمر في مسرح جامعة فلسطين الاهلية، وستبدأ فعاليات المؤتمر الساعة 09:00 صباحا في كلا اليومين.

ويأتي هذا المؤتمر ضمن انشطة مشروع "حماية الحق الفلسطيني في الارض والسكن"، الذي ينفذه مركز ابحاث الاراضي بتمويل من الاتحاد الاوروبي.