البرلمان البرتغالي يصوت بالأغلبية على إدانة الموقف الأميركي حول المستوطنات

وطن: صوت البرلمان البرتغالي بالأغلبية على الاقتراح الذي تقدم به الحزب الشيوعي بشأن إدانة الموقف الأميركي الجديد حول المستوطنات في الضفة الغربية.

وأكد البرلمان البرتغالي، ان المستوطنات الإسرائيلية في أراضي الضفة الغربية غير شرعية وغير قانونية، وللشعب الفلسطيني الحق في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية.

كما أدان العدوان الأخير على قطاع غزة، مطالبين بالإفراج عن الأسرى البرلمانيين القابعين في سجون الاحتلال

يشار إلى أن وزارة الخارجية البرتغالية أدانت تصريحات وزير الخارجية الأميركي بومبيو، واعتبرته مخالفا للقانون الدولي، مؤكدة دعمها لحل الدولتين، وفق قرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية .

كما أصدرت حركة التضامن مع الشعب الفلسطيني والسلام في الشرق الأوسط بيانا أدانت بموجبه التصريحات الأميركية، معتبرة إياها "وصمة عار" على جبين المجتمع الدولي والإنسانية، كما شجب صمت المجتمع الدولي على الجرائم الاسرائيلية التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني.