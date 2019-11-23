جمال عديلة: انتخابات اتحاد الطلبة المقدسيين قبل نهاية العام الجاري

وطن: صرح رئيس لجنة الإشراف على انتخابات اتحاد الطلبة المقدسيين جمال عديلة بصفته رئيس مجلس الامناء السابق ان انتخابات اتحاد الطلبة المقدسيين ستكون قبل نهاية العام الجاري.

وأضاف عديلة أنه بعد عقد الملتقى الطلابي الثامن خلال الشهر الماضي وتوافق الجميع على ممارسة العملية الديمقراطية وعقد انتخابات على مستوى اللجان الفرعية واللجنة التنفيذية فتم اعتماد نظام الانتخابات استنادا إلى اللوائح والأنظمة المعمول بها، حيث سيكون آخر موعد لاستلام استمارات العضوية من اللجان الفرعية بموعد أقصاه نهاية الشهر الحالي ، ثم سيجري عقد الانتخابات في كل لجنة فرعية أو أن يكون ذلك بالتزكية وصولا لتشكيل المجلس المركزي وبعدها ستجري انتخابات اللجنة التنفيذية قبل نهاية العام الحالي.

وأضاف عديلة أن لجنة الإشراف على الانتخابات تتكون من ناصر تتوتجي ، وناصر قوس ، وأحمد الصفدي إضافة إلى شخصه .

ودعا عديلة كافة الطلبة إلى التحلي بروح العمل الوحدوي والتركيز على سبل العمل المشترك لتمثيل الطلبة المقدسيين خير تمثيل .