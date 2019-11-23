قلنسوة: تواصل الاحتجاجات الرافضة لإخطارات الهدم

وطن: شارك العشرات من أهالي قلنسوة والبلدات المجاورة، اليوم السبت، في الوقفة الاحتجاجية على مفرق رأس عامر بين الطيرة والطيبة، رفضا لإخطارات الهدم وامتناع لجان التنظيم والبناء توسيع مسطحات البناء في البلدات العربية، ويأتي ذلك، استمرارا للخطوات الاحتجاجية ضد سياسة الهدم.

ورفع المتظاهرون لافتات منددة بسياسة سلطات الاحتلال بالتضييق على المواطنين العرب بالمسكن، وهدم البيوت، والمماطلة في المصادقة على الخرائط الهيكلية والخرائط التفصيلية للتجمعات السكنية العربية.

وأتت هذه التظاهرة استمرارا للخطوات الاحتجاجية التي أقرتها اللجنة الشعبية في قلنسوة قبل أسبوعين، تخللت نصب خيمة اعتصام وتظاهرات احتجاجية دورية ضد سياسة الهدم في المدينة.

ويهدد خطر الهدم نحو 25 منزلا في الحي الشرقي بقلنسوة، إذ أرسلت سلطات الاحتلال مؤخرا أوامر استعداء لأصحاب البيوت تمهيدا لإرسال أوامر هدم.

(عرب48)