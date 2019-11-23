فيديو| إصابة الرضيع محمد طنينة في رأسه بحجارة المستوطنين وسط الخليل

رام الله- وطن: أصيب رضيع بحجر في رأسه، خلال اعتداء المستوطنين على المواطنين ومنازلهم في حي تل الرميدة وسط مدينة الخليل، مساء اليوم السبت.

وقالت مصادر محلية، إن أعدادا كبيرة من المستوطنين هاجمت منزل المواطن عماد أبو شمسية في حي تل الرميدة، ما تسبب بإصابة حفيده الرضيع محمد حسن طنينة (عام ونصف)، بحجر في رأسه تسبب بنزيف نقل على إثره لتلقي العلاج في مستشفى الخليل الحكومي.

ووصفت مصادر طبية حالة الطفل المصاب بالمتوسطة.