المقاومة تعرض لأول مرة مشاهد لاشتباكات "حد السيف"

وطن: أظهر "برومو" نشرته قناة الجزيرة، ما يبدو أنها مقاطع فيديو لاشتباكات خاضتها المقاومة الفلسطينية مع القوة الإسرائيلية الخاصة في عملية "حد السيف" بـ11 نوفمبر/ تشرين ثاني 2018.

ويعرض "برومو" التحقيق الاستقصائي مشاهد جديدة من المعدات اللوجستية التي سيطرت عليها المقاومة بعد كشفها القوة الخاصة الإسرائيلية.

وظهر في المقطع، الذي بلغ طوله 29 ثانية فقط، رجلين ملثّمين من كتائب القسام وهما يحملان مُعدات تشبه التي نشرت لها القسام صورًا إبان إفشال عملية الاحتلال.

وفي نهاية المقطع يظهر تصوير لما يبدو أنه اشتباكات عنيفة بين مقاتلي القسام والوحدة الخاصة للاحتلال في أزقة خانيونس الشرقية جنوبي قطاع غزة.

ويبدو أن البرنامج سيبث قريباً.

وأحبطت المقاومة الفلسطينية في 11 نوفمبر 2018 عملية لقوة خاصةتابعة للاحتلال تسللت إلى القطاع، وكانت تهدف إلى زراعة منظومة تجسس للتنصت على شبكة الاتصالات الخاصة بالمقاومة.

وخاض مقاتلو المقاومة اشتباكًا مع القوة الإسرائيلية المتسلّلة؛ أسفر عن مقتل قائدها وإصابة جندي آخر على الأقل، قبل أن تتمكن طائرات الاحتلال من إخلاء القوة وإنقاذ باقي أعضائها باستخدام غطاء ناري كثيف وقصف جوّي عنيف للمنطقة، فيما استشهد عدد من المقاومين خلال العملية، أبرزهم القائد الميداني في كتائب القسام نور بركة.