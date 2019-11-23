فيديو | أسير مقطوع راتبه يهدد من أمام مقر المقاطعة في رام الله بحرق نفسه

وطن: هدد أحد الأسرى المقطوعة رواتبهم، من أمام مقر المقاطعة في مدينة رام الله، بحرق نفسه، احتجاجاً على قيام الحكومة بقطع راتبه منذ 12 عاماً.

وانتشر فيديو على مواقع التواصل، يظهر فيه الأسير المحرر، سفيان جمجوم، وهو يصرخ "أنا فلسطيني.. أنا فلسطيني"، ثم هدد بأنه سيقوم بحرق نفسه، لإيصال صوته إلى المسؤولين، ليأخذوا قراراً بإعادة صرف راتبه المقطوع منذ عام 2007.

وكان الأسرى المحررون، المقطوعة رواتبهم، والمعتصمون وسط مدينة رام الله منذ 36 يوماً، قد هددوا الأسبوع الماضي عبر "وطن" بحرق أجسادهم، إذا لم تستجب لهم الحكومة، وتعيد رواتبهم المقطوعة.

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ويواصل 29 أسيرا من المقطوعة رواتبهم اعتصامهم في ميدان ياسر عرفات، ودخل بعضهم في إضراب مفتوح عن الطعام. وفي خطوة تصعيدية جديدة، قام اليوم السبت، أطفالهم، بحرق ألعابهم على دوار المنارة وسط رام الله، في وقت هدد المعتصمون بالتصعيد أكثر، إن لم يتم صرف مستحقاتهم المالية.