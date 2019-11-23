بعد مقتل السائق محمد الريزي.. احتجاج لنقابة النقل العام على خط رام الله - الرام غدا

رام الله- وطن: أعلنت النقابة العامة لعمال النقل، مساء اليوم السبت، الحداد غدا، بعد مقتل أحد اعضائها وهو السائق محمد الريزي، واعلنت عن وقفة احتجاجية صباح غد الاحد.

وجاء في بيان النقابة، مساء اليوم السبت، بعد استنكارها للجريمة:

إننا في النقابة العامة لعمال النقل نعلن عن وقفة حداد واحتجاج غدا الاحد ٢٤/١١/٢٠١٩ من الساعة التاسعة صباحا الى الثانية عشر ظهرا على خط رام الله قلنديا الرام على روح شهيد لقمة العيش الذي سقط على ايدي فئة من سائقي المركبات الخاصة التي تعمل بأجر.

ناشدنا الحكومة كثيرا لمنع الوصول لهذا اليوم المؤلم ولم يأبه أحد لمناشدتنا ناشدنا وزارة النقل ووزارة الداخلية والشرطة ولم نترك احدا لذا لن يكون الاحتجاج الاخير وسنبدأ سلسلة من الخطوات لاحقا كما نطالب بتطبيق اقصى العقوبة على المجرمين القتلة بدم بارد ونحمل الحكومة مسؤولية هذه الجريمة البشعة التي راح ضحيتها انسان بريء وذلك لعدم قيام اأاجهزة الأمنية والشرطة بالعمل الجاد لتطبيق القانون ومنع المركبات الخاصة التي تعمل بأجر رغم تحذيرنا منذ سنوات من عواقب وخيمة لعدم تطبيق القانون.

ومن هنا نناشد الرئيس ابو مازن و رئيس الحكومة الدكتور محمد شتية التدخل و حماية أبناءكم السائقين في قطاع النقل.



