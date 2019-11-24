ريال مدريد يحقق الفوز على سوسييداد

وطن: حقق فريق ريال مدريد الفوز على ضيفه ريال سوسييداد بثلاثية مقابل هدف للأخير، ضمن أحداث الجولة الرابعة عشر من دوري الدرجة الأولى الإسباني.

وأحرز ثلاثية ريال مدريد كل من اللاعبين كريم بنزيمة، فيديريكو فالفيردي ولوكا مودريتش، وفي المقابل سجل هدف ريال سوسييداد اللاعب ويليان خوسي دي سيلفا.

وبهذا الفوز رفع ريال مدريد رصيده من النقاط إلى 28 نقطة وهو يحتل المركز الثاني بترتيب لائحة الدوري، في حين تجمد رصيد ريال سوسييداد عند 23 نقطة وهو يحتل المركز الخامس.