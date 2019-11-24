محدث| اقتحامات ومواجهات في مناطق بالضفة

رام الله- وطن: اقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم الاحد، منزل الأسير المحرر يوسف عبدالله سليمية، وعبثث بمحتوياته في بلدة إذنا جنوب غرب الخليل.

وشهدت بلدة عزون شرق قلقيلية مواجهات ليلية بعد اقتحام دوريات الاحتلال لوسط البلدة، واطقت قنابل الصوت والغاز.

وتجددت فجر اليوم المواجهات حيث اطلق جنود الاحتلال الغاز المسيل للدموع باتجاه المواطنين وفتشوا عددا من المنازل واستجوبوا ساكنيها حيث أصيب مواطنون بالاختناق.

وافادت مصادر محلية، باحتجاز قوات الاحتلال الشابين يحيى قاهر ابوهنية وقسام رياشي من البلدة بسبب تواجدهم قرب تجمع بركان الاستيطاني والتحقيق الميداني معهما لساعات ثم الإفراج عنهما.