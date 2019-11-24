الانزلاقات الأرضية تودي بحياة 29 شخصاً في كينيا

وطن: قضى 29 شخصاً على الأقل حين انهارت منازلهم في انزلاقات أرضية في كينيا خلال ليلة من الأمطار والعواصف العنيفة، وفق ما أعلنت عن الحكومة الكينية، السبت.

وانهارت المنازل في الساعات الأولى من صباح السبت، جراء أمطار غزيرة في إقليم بوكوت على بعد نحو 350 كلم شمال غرب العاصمة نيروبي.

وأعلن الصليب الأحمر الكيني أنّه "تم الإبلاغ بوقوع انزلاقات أرضية في عدة مناطق في غرب مقاطعة بوكوت بعد أمطار غزيرة"، مشيراً إلى إرسال فرق الطوارئ للمساعدة في جهود الإغاثة.

وتأتي الانزلاقات الرضية بعد أسابيع من الأمطار المدمرة التي تضرب شرق أفريقيا".

وأدت الأمطار الغزيرة إلى نزوح عشرات الآلاف في الصومال، وغمرت قرى كاملة في جنوب السودان، وقتلت العشرات في انزلاقات وفيضانات في إثيوبيا وتنزانيا.

(أ ف ب)