"تويتر" يطور أسلوبا جديدا للتحقق من هوية المستخدم

وطن: طور موقع التواصل الاجتماعي "توتير" أسلوبا جديدا للتحقق من هوية المستخدم لا يعتمد على إرسال رسالة نصية قصيرة إلى المستخدم وبالتالي لا يحتاج إلى استعمال رقم الهاتف المحمول الخاص به.

وأشار موقع" تك كرانش" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن أسلوب "التحقق بخطوتين" للتأكد من هوية المستخدم المعروف اختصارا بالأحرف الإنجليزية "تي.إف.أيه" والذي يحتاج إلى استعمال رقم الهاتف المحمول يعرض بيانات المستخدمين لخطر القرصنة، في ظل تعرض أرقام هواتف عدد لا يحصى من الأشخاص للقرصنة سواء عبر التسلل إلى مواقع تقديم الخدمات أو سرقة الرسائل النصية القصيرة للمستخدم عن طريق الحصول على بطاقات الاتصال الخاصة بالهاتف المحمول "إس.آي.إم".

بذكر أنه على مدى سنوات كان مستخدمو موقع تويتر يحتاجون إلى إضافة رقم هواتفهم المحمولة إلى بيانات حساباتهم حتى يمكن استخدامها لاستعادة كلمات المرور عن طريق رسالة نصية قصيرة في حال نسيناها أو فقدها، أو في حالة حاجة موقع تويتر إلى التأكد من هوية صاحب الحساب حيث يتم إرسال رسالة نصية قصيرة إلى هاتفه ويحتاج إلى استخدام البيانات الموجودة فيها حتى يتمكن من الدخول إلى حسابه مرة أخرى.

يأتي الكشف عن الأسلوب الجديد للتحقق من هوية مستخدمي تويتر بعد شهور قليلة من تعرض حساب جاك دورسي مالك الموقع الشهير للقرصنة، حيث أشارت المؤشرات إلى احتمال استخدام رقم هاتفه في تنفيذ عملية القرصنة، كما يأتي بعد أسابيع قليلة من اعتراف تويتر باستخدام أرقام الهواتف الخاصة بالمستخدمين لإرسال إعلانات موجهة إليهم.

وأشار موقع "تك كرانش" إلى أن بعض المستخدمين قالوا إن إنشاء حساب على موقع تويتر مازال يطلب منهم إدخال رقم الهاتف هو ما يعني أن الموقع لم يعمم الأسلوب الجديد حتى الآن.