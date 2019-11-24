"الإسلامي الفلسطيني" يدعم نظام الطاقة النظيفة لجمعية في رفح

رام الله - وطن: قدم البنك الإسلامي الفلسطيني لجمعية مجددون التنموية الخيرية لدعم الشباب في مدينة رفح دعما نظاما لتوليد الطاقة الشمسية للمساعدة في تحسين خدماتها المقدمة للجمهور المحلي.

وقام مدير فرع رفح أيمن الشاعر بزيارة الجمعية والتقى رئيس مجلس إدارتها السيد محمود يوسف ومديرها العام السيدة وفاء جبر، وأكد تشجيع البنك لاستخدام المؤسسات مصادر الطاقة النظيفة للمساهمة في حماية البيئة والحد من تلوثها.

ويعتمد البنك الإسلامي الفلسطيني بشكل متزايد على مصادر الطاقة النظيفة لتزويد فروعه بالطاقة التشغيلية اللازمة، وتتنوع جهوده في مجال المحافظة على البيئة من خلال تقديم مجموعة كبيرة من الخدمات المصرفية عبر نوافذ الكترونية بما يقلل حجم المعاملات الورقية التي يمكن ان تنتج عن تعاملات العملاء، إلى جانب اعتماد البنك على نظام طاقة شمسية يضمن تشغيل أنظمة الإنذار والحاسوب والإنارة والصرافات الآلية، كما قام باستبدال أجسام الإنارة والأجهزة المستهلكة للطاقة (مثل المكيفات) بأخرى موفرة للطاقة، ويقوم البنك بضخ فائض إنتاجه من الكهرباء في منشآته من الطاقة الشمسية إلى الشبكة العامة.

ومن الجدير ذكره أن البنك الإسلامي الفلسطيني يشغل 15 فرعا ومكتبا بنظام الطاقة الشمسية، ويبلغ معدل الإنتاج 1.6 ميغاوات من الكهرباء يومياً بما يعادل 600 ميغاوات من الكهرباء سنوياً، مما يسهم في توفير بيئة ملائمة بانبعاثات أقل لغاز ثاني اكسيد الكربون الذي ينتج من استخدام الطاقة المولدة بالوقود التقليدي.