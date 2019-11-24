محكمة الاحتلال تقرر عدم تجديد الإداري للأسير منتصر الشنار

رام الله- وطن: قررت المحكمة العليا للاحتلال عدم تمديد الاعتقال الإداري بحق الأسير المهندس منتصر الشنار، وبهذا يكون الإفراج المتوقع عنه بتاريخ 9 ديسمبر/ كانون أول 2019.

وأوضح مكتب "إعلام الأسرى" أن محكمة سالم أصدرت بحقه بعد أسبوعين من اعتقاله قرار اعتقال إداري لمدة ستة أشهر، وقبل أيام من انتهائها جددت له نفس المحكمة الاعتقال الإداري لمرة ثانية لمدة ثلاثة أشهر أخرى.

وكان محاميه قدم استئنافًا للمحاكمة على قرار تجديد الإداري بحقه.

والأسير منتصر الشنار اعتقل عدة مرات، وكان تحرر من آخر اعتقالِ في أبريل/ نيسان 2018، بعد أن أمضى 12 شهرًا في الاعتقال الإداري، الذي جدد له ثلاث مرات متتالية قبل إصدار قرار جوهري بحقه.

وفرض عليه الاحتلال الإداري بعد أن فشل المحققون في مركز "بتاح تكفا" بانتزاع أي اعترافات تدينه.