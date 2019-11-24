كشف ملابسات سرقة مبلغ 50 ألف شيكل من منزل في الخليل

رام الله- وطن: كشفت الشرطة، اليوم الاحد، ملابسات جريمة سرقة مبلغ 50 ألف شيكل من داخل منزل وألقت القبض على الفاعل في الخليل.

وذكـرت إدارة العلاقات العامـة والإعلام بالشرطة " بأنه وبناء على شكوى تقدم بها أحد المواطنين لشرطة المباحث العامة مفادها قيام شخص مجهول باقتحام منزله ليلا وسرقة مبلغ 50 ألف شيكل منه قبل ان يلوذ بالفرار، على الفور باشرت الشرطة إجراءات البحث والتحري لكشف ملابسات الجريمة ومعرفة الفاعل".

وأضافت بأنه وبعد الانتهاء من عملية جمع المعلومات والأدلة المتعلقة بالجريمة، تمكنت شرطة المباحث العامة من تحديد هوية الشخص المشتبه به بارتكاب الجريمة والقاء القبض عليه، يذكر انه واثناء اقتحام المشتبه به للمنزل تفاجأ بوجود سيدة بداخله حيث قام بالاعتداء عليها ومن ثم نفذ جريمة السرقة.

وأكدت توقيف المشتبه به مدة 24 ساعة واحالته للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه حسب الأصول .