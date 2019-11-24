قوات القمع تقتحم سجن "نفحة" وتعتدي على الأسرى

وطن: قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن قوات قمع السجون "المتسادا" و"الدرور" قمعت الأسرى في غرفتي (80 و84) في القسم (13) من سجن "نفحه"، اليوم الأحد، واعتدت عليهم بالضّرب، ونقلت الأسير عدنان الشلبي إلى زنازين العزل الانفرادي، كما حطّمت مقتنيات الأسرى.

وأوضحت الهيئة، أن إدارة سجن "نفحه" قرّرت إغلاق كافة الغرف والأقسام لمدة ثلاثة أيام للمحاولة على السّيطرة على ردّة فعل الأسرى، لا سيما بعد حالة التوتر التي سادت السجن عقب عملية الاعتداء.