المستشار براك يستقبل مسؤولا من البنك الدولي لتوطيد العلاقات الثنائية لمكافحة الفساد

وطن: استقبل رئيس هيئة مكافحة الفساد الدكتور احمد براك، الأحد، في مكتبه بمقر الهيئة برام الله، مدير الممارسات في البنك الدولي جان بيزميه، وبحث معه سبل توطيد العلاقات الثنائية لمكافحة الفساد.

وأكد المستشار براك على أهمية إعداد برامج تدريبية مشتركة ومتنوعة بين هيئة مكافحة الفساد والبنك الدولي، بما يلبي إحتياجات وبرامج وخطط الهيئة في مجال التدريب وتطوير القدرات وتبادل الخبرات.

وأوضح د.براك على حرص الهيئة توسيع نطاق الشراكة المهنية مع مختلف المؤسسات والهيئات المحلية والإقليمية والدولية ذات العلاقة بمكافحة الفساد ، في إطار تنفيذ توجهات على المستوى الاستراتيجي بما يحقق التوعية وتطوير قدرات المؤسسات في مجال درء المخاطر وتقوية المناعة المؤسساتية لمكافحة الفساد والحد من مخاطره.

من جانبه تطرق جان بيزميه لمبادرة إستعادة الأصول المسروقة "StAR"، موضحا بأن هذه المبادرة تهدف إلى مساعدة البلدان النامية على استعادة أصولها وأموالها التى سرقت بفعل جرائم الفساد، ومساعدتها على استثمار هذه الأصول في برامج إنمائية فعالة، ومحاربة الملاذات الآمنة للفساد في جميع الدول، وذلك بالتنسيق بين البنك الدولي ومكتب الأمم المتحدة المعنىّ بالجريمة والمخدرات، مؤكدا على أهمية تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في هذا المجال.