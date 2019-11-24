ادانة فتاة بتهمة القتل العمد في أريحا

وطن: أدانت محكمة بداية أريحا برئاسة القاضي أنطون أبو جابر اليوم الأحد المتهمة (غ،س) بتهمة القتل العمد خلافاً للقانون.

وقد اتخذت المحكمة بعضوية كل من القاضيين مي أبو شنب، وإسلام الحسيني قرار التهمة استنادا للبينات والمرافعات التي قدمتها نيابة أريحا.

كما استندت المحكمة إلى أحكام المادة 328 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليها بالسجن المؤبد.

جاء الحكم في القضية بناء على المرافعات الخطية التي قدمتها النيابة العامة أمام المحكمة ممثلة بوكيل نيابة أريحا محمد مسعد.