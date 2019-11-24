اشتية يفتتح المبنى الجديد لمقاطعة جنين

جنين-وطن: افتتح رئيس الوزراء محمد اشتية، الأحد، المبنى الجديد لمقاطعة جنين بعد تأهيله، بحضور محافظ جنين أكرم الرجوب، وعدد من الوزراء، والقائم بأعمال ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين، توماس نيكلسون، وممثلين عن مؤسسات وفعاليات المحافظة، وقادة المؤسسة الأمنية في المحافظة.

وشكر اشتية الاتحاد الأوروبي على الدعم الذي قدمه لهذا المشروع، قائلا: "الاتحاد الأوروبي شريك لنا ليس بالمباني، وليس فقط بما يقدمه من مساعدات تصل الى أكثر 500 مليون دولار سنويا، بل شريك لنا في العدالة والسلام وإنهاء الاحتلال".

وأضاف رئيس الوزراء: "هذا المشروع اليوم ضمن مشاريع عديدة يقدمها الاتحاد الأوروبي بالشراكة مع السلطة، وافتتحنا اليوم هذا الصرح بتكلفة 11 مليون يورو، باسم السيد الرئيس محمود عباس الذي كان يود ان يكون معنا".

وتابع: "أحيي أبناء مؤسستنا الأمنية لحفظهم الامن والمواطنين وممتلكاتهم، واوجه رسالة لهم بأن نضالنا ضد الاحتلال سياسي، وعلى الأرض، ونضالنا أيضا قانوني وأخلاقي، وسلوكياتنا أمام المواطن مهمة جدا، ليشعر الإنسان أنه في وطنه ويشعر بالأمن".

من جانبه أكد نيكلسون، أن موقف الاتحاد الأوروبي ثابت لا يتغير مهما تغيرت المعايير ومواقف الآخرين من حق شعبنا بإقامة دولته المستقلة كباقي شعوب الأرض. مُجددا رفض الاتحاد الأوروبي استمرار الاحتلال والاستيطان الذي كان ولا يزال غير قانوني وغير شرعي، مشددا على مواصلة دعم حقوق شعبنا.

كما اعلن اشتية عن رزمة من المشاريع ستنفذها الحكومة في المحافظة، أبرزها إنشاء مستشفى جديد، واستكمال تأهيل شارع جنين حيفا، اضافة الى استكمال العمل لإنجاز مشروع منتزه بيسان، والذي يعتبر متنفسا لأهالي مخيم جنين والمنطقة.