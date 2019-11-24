الاحتلال يفرج عن الصياد محمد أبو ريالة

وطن: أفادت لجان الصيادين في إتحاد لجان العمل الزراعي، مساء اليوم الأحد، بأن قوات الاحتلال، أفرجت عن الأسير الصياد محمد صالح أبو ريالة (29 عامًا) من سكان مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.

وقالت اللجان إن الافراج عن الصيّاد أبو ريالة جاء بعد اعتقال دام 11 شهرًا في سجون الاحتلال، مُشيرةً إلى أنه تم الافراج عنه عبر حاجز "ايرز" بيت حانون شمالي القطاع.

يذكر أنّ قوات الاحتلال تواصل بشكلٍ شبه يومي، استهدافها للصيادين الفلسطينيين في عرض بحر قطاع غزة تارة بالقتل وإطلاق النار والاعتقال وإتلاف مُعدات الصيد ومصادرة المراكب.