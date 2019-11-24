الاتحاد العام للمعلمين يدعو إلى المشاركة في فعاليات الثلاثاء

وطن: دعا الاتحاد العام للمعلمين جميع المعلمين والمعلمات وكافة العاملين في وزارة التربية والتعليم ومديرياتها الى تعليق الدوام الساعة 11:30 من صباح الثلاثاء والمشاركة الحاشدة في المسيرات والتجمعات في مراكز المدن التي أعلنت عنها فصائل العمل الوطني.

وكانت القوى الوطنية والإسلامية قد دعت "أبناء شعبنا جميعاً إلى المشاركة الواسعة في الفعاليات الجماهيرية والشعبية التي تنطلق يوم الثلاثاء الموافق 26/11/2019 الساعة الحادية عشر والنصف في مراكز المدن في الأراضي الفلسطينية المحتلة رفضاً للسياسة الأمريكية العدوانية ضد شعبنا وتصعيد الإحتلال لجرائمه وإطلاق العنان لقطعان المستوطنين بحماية جيش الإحتلال".

وأكدت القوى في بيان وصل وطن نسخة منه أن "صمود شعبنا والتمسك بمقاومتنا ضد الاحتلال ورفض هذه السياسات العدوانية الإجرامية والتمسك بحقوق شعبنا المتمثلة بحق عودة اللاجئين وحق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، حتماً ستحطم كل المؤامرات".

وكان نائب رئيس حركة فتح محمود العالول، قد أكد اليوم، إن الحركة والقوى الوطنية وضعت برنامجا نضاليا ومخطط حراك ميداني على كافة الأصعدة خلال الفترة المقبلة من أجل تصعيد عملية التصدي للاحتلال في ظل الانتهاكات غير المسبوقة بحق الشعب الفلسطيني، مشددا على أنه لا يمكن على الإطلاق الاستمرار بهذه المعادلة القائمة.