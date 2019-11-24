"فتح" تحرق الأعلام الأمريكية والإسرائيلية في نابلس

وطن: تظاهر نشطاء من حركة فتح، مساء الأحد، وسط نابلس، وأحرقوا علمي الولايات المتحدة و"إسرائيل"، وصور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، احتجاجا على سياسة إدارته تجاه القضية الفلسطينية.

وشارك نشطاء حركة فتح بالدعوة التي دعت إليها عدد من المناطق التنظيمية في نابلس إلى وقفة احتجاجية ضد السياسية الأمريكية المنحازة الاحتلال الإسرائيلي على دوار الشهداء بوسط مدينة نابلس.

وردد المشاركون في المظاهرة، التي دعت إليها حركة التحرير الفلسطينية "فتح"، هتافات منددة بمواقف واشنطن وانحيازها لدولة الاحتلال.

وقال القيادي في فتح مازن الدنبك، في تصريحات صحافية، إن رسالة الفعالية هي "أن الشعب لن يسكت على انحياز الولايات المتحدة، وبخاصة قرار شرعنة المستوطنات".

وطالب الدنبك دول العالم بالتدخل لوقف خطوات ترامب التي تخالف القانون الدولي.

كما دعا الفلسطينيين "للنزول للشوارع والتصعيد اليومي ضد المستوطنين وجيش الاحتلال الإسرائيلي، ردا على انتهاكاتهم المتواصلة".

من جهته قال عضو مجلس ثوري فتح تيسير نصر الله في كلمته خلال الوقفة، إن سياسة الولايات المتحدة تغطي على جرائم الاحتلال الإسرائيلي وتريد إلغاء حق العودة، كما تسعى لشرعنة الاستيطان، مؤكدا على رفض تلك السياسة ووقوف الشعب الفلسطيني بقوة ضدها.

ودعا نصر الله إلى أوسع مشاركة جماهيرية يوم بعد غد الثلاثاء، في نابلس، باتجاه حاجز حوارة لإيصال رسالة واضحة برفض السياسية الأمريكية.

والإثنين الماضي، أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في مؤتمر صحفي، أن بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية "مخالفة للقانون الدولي"، فيما لاقت تصريحاته إدانات دولية وعربية.