الرئيس التونسي يدعو العالم لوضع حد للمحاولات المتلاحقة لإبادة الشعب الفلسطيني

وطن: دعا الرئيس التونسي قيس سعيد، العالم إلى وضع حد للمحاولات المتلاحقة لإبادة الشعب الفلسطيني.

وقال الرئيس التونسي في كلمته خلال إحياء الذكرى الرابعة للضحايا من عناصر الأمن الرئاسي التونسي الذين قتلوا في عملية استهدفت حافلتهم وقتها، "استغرب أن يقبل العالم اليوم هذا العدوان الذي يستمر منذ عشرات العقود وأن لا تتحرك الإنسانية كلها قبل الدول لوضع حد لهذه المحاولات المتلاحقة لإبادة الشعب الفلسطيني الذي قبل بالشرعية على نقائصها ومع ذلك تداس هذه الشرعية".