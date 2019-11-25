نتنياهو وكاتس اتفقا على إجراء انتخابات تمهيدية في الليكود

وطن: اتفق رئيس حزب الليكود ورئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، أمس (الأحد)/ مع رئيس مركز الحزب عضو الكنيست حاييم كاتس، على إجراء الانتخابات التمهيدية لرئاسة الليكود في غضون ستة أسابيع. ولا تشمل التفاهمات بينهما أي إشارة إلى مطلب عضو الكنيست جدعون ساعر بإجراء الانتخابات قبل الحل المتوقع للكنيست، في 11 ديسمبر.

ولم يقرر نتنياهو بعد ما إذا كان سيفضل إجراء انتخابات عاجلة مقابل ساعر، الذي يدعي أنه قادر على تشكيل حكومة في الكنيست الحالي، أو الانتظار حتى نهاية التفويض الذي تسلمه الكنيست، لمحاولة التوصية بمرشح لتشكيل الحكومة.

وكتب ساعر على تويتر، الليلة الماضية: "أرحب بموافقة رئيس الوزراء على إجراء الانتخابات التمهيدية لقيادة الحركة. أكرر دعوتي لإجرائها في الإطار الزمني الذي يسمح بمنع إجراء انتخابات ثالثة (أي قبل انتهاء ألـ 21 يوما التي يمكن للكنيست خلالها التوصية بمرشح متفق عليه)

ويوم الخميس المقبل، سيجتمع مركز الليكود لإلغاء الانتخابات التمهيدية لقائمة مرشحي الحزب للكنيست، في حالة إجراء انتخابات ثالثة. وبخلاف تعامل الليكود مع الانتخابات التمهيدية، لا يوجد تقدم في أي محادثات للتحالف.

يذكر أن ساعر هو أول عضو في الليكود يتحدى قيادة نتنياهو في السنوات الأخيرة. وفي الأسبوع الماضي، قال إن نتنياهو لن يكون قادرًا على تشكيل حكومة حتى بعد انتخابات ثالثة خلال عام. واقترح، في البداية، إجراء الانتخابات التمهيدية في حال تفكيك الكنيست، وبعد توجيه لائحة الاتهام ضد رئيس الوزراء، دعا لإجراء الانتخابات التمهيدية على الفور. وصباح أمس قدم اقتراحًا بهذا الشأن إلى كاتس، قائلاً إن "هذه الخطوة قد تمنع تدهور الدولة إلى انتخابات ثالثة غير ضرورية". وأعربت عضو الكنيست ميخال شير عن دعمها لساعر.

ورداً على ذلك، اتهم عضو الكنيست نير بركات أعضاء من حزبه الليكود بمحاولة دفع الانتخابات المبكرة لرئاسة الحزب، وفي مقدمتهم ساعر، بهدف "الإطاحة الفعلية برئيس الوزراء". ورد عليه ساعر مذكرا إياه بأنه كان يحتفل في مقر كاديما، الذي كان عضوا فيه، عندما كان هو، ساعر، يكافح من اجل الليكود الذي حصل في حينه على 12 مقعدا فقط. وكتب ساعر: "بعد بضعة أيام في الكنيست، ولكي يثبت وجوده، يدير بركات حملة تحريض ضدي. بركات، تعلم: لا يُشترى الليكوديون المال والقيادة ولا بالتلاعب والغمز".