لجنة الانتخابات لوطن: وفد اللجنة سيتوجه الى غزة غدا

رام الله - وطن: من المقرر ان يتوجه وفد لجنة الانتخابات الى قطاع غزة يوم غد الثلاثاء.

وقال المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية هشام كحيل لوطن، ان وفد لجنة الانتخابات سيتوجه غدا الثلاثاء الى قطاع غزة من اجل استكمال المباحثات مع الفصائل الفلسطينية.

واوضح كحيل ان مهمة الوفد ستكون استكمال انهاء المباحثات، التي كان يجب ان تُنجز قبل ايام لكن العدوان الذي شنه الاحتلال على قطاع غزة اعاق ذلك.

وحول رد حركة حماس على رسالة الرئيس محمود عباس قال كحيل "نحن مهمتنا استكمال وانهاء المحادثات مع الفصائل ومن بينها حماس، وسواء بعثوا بردهم معنا ام لم يبعثوا فهذا امر اخر"، لافتا الى ان بقية الفصائل لم تقم بالرد على الرسالة عن طريقنا.

واكد كحيل "اذا قدمت حماس كتاب الرد سنحمله للرئيس، واذا لم يعطونا هم لديهم طرق اخرى لارساله"، نافيا ان دور الوفد وتوجهه للقطاع ليس من اجل استلام كتاب الرد .

وكان رئيس الوزراء محمد اشتية، قد كشف قبل ايام عن استلام الرئيس ردود 14 فصيلا بالموافقة على عقد الانتخابات التشريعية والرئاسية، فيما ينتظر رد من حركة حماس بالموافقة .

يذكر ان نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري قد اكد في تصريحات صحفية سابقة ان رد حماس المكتوب على رسالة الرئيس عباس جاهز، وان الحركة تنتظر وصول حنا ناصر لغزة لتسليمه الكتاب، مضيفا "لدينا جدية في إجراءات الانتخابات واحترام نتائجها".