"تجارة طولكرم" تُكرم رجل الأعمال أكرم جراب وتمنحهُ لقب السفير الإقتصادي

وطن: كرمت الغرفة التجارية الصناعية والزراعية بطولكرم رجل الاعمال أكرم عبد اللطيف جراب كسفير اقتصادي ضمن حفل مهرجان طولكرم الأول للزيتون والذي نظمته الغرفة تحت عنوان" الزيت عمود البيت".

وجاء الحفل الذي عُقد في جامعة فلسطين التقنية خضوري/ طولكرم ويستمر لمدة ثلاثة أيام تحت رعاية رئيس الوزراء د. محمد إشتية وبحضور محافظ طولكرم اللواء عصام أبو بكر ووزير الزراعة رياض العطاري ورئيس مجلس إدارة بنك القدس أكرم عبد اللطيف جراب ورئيس الغرفة التجارية/ طولكرم إبراهيم أبو حسيب، ورئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية عمر هاشم وعدد كبير من الشخصيات الرسمية، بالإضافة لعدد من رجال الأعمال.

وتم اختيار جراب بهذا التكريم استنادا لقرار اللجنة المنظمة للمهرجان تقديراً لدوره الكبير في رعاية ودعم الاقتصاد الفلسطيني وتطوير بنيته، ودوره المستمر في تقديم الدعم للمؤسسات الوطنية والاهلية وللشباب في كافة المحافظات الفلسطينية عامة وبشكل خاص طولكرم.

ومن جانبه، أعرب أكرم عبد اللطيف جراب عن اعتزازه بهذا التكريم مشيراً بأنه لا شكّ أنّ الإنسان باستطاعته أن يخدم وطنه في مُختلف المجالات والأنشطة من خلال عمله والإخلاص في أداء واجباته الوظيفية بأمانة وإتقان بجميع المِهن والتَخصُصات موكدأ إلى أن المسؤولية الوطنية و الاقتصادية والمجتمعية التي نتولاها في أعمالنا في مختلف الدول تدفعنا إلى تقديم المزيد والتي من شأنها أن تخدم الجميع دون إستثناء، بحيث نسعى في إطار مساهماتنا المتواصلة إلى تحقيق أثر إيجابي في شتى قطاعات المجتمع الفلسطيني خاصة التعليمية والصحية والتنموية منها.

ووجه جراب الشكر الجزيل للغرفة التجارية الصناعية ولكافة الضيوف ولكافة القائمين على حفل التكريم، حيث تم تقديم درع التكريم من قبل المحافظ والوزير.

عُرِف أكرم عبد اللطيف جراب في عالم الاقتصاد ووضع بصمة واضحة في مناحي الحياة فهو يشغل مناصب عدة منها: رئيس مجلس إدارة بنك القدس في فلسطين وعضو المجلس الوطني ومؤسس ورئيس مجلس إدارة "شركة الكرمل الدولية" في المملكة الادرنية الهاشمية ورئيس مجلس إدارة "دار الدواء" في الاردن وهوالمساهم الرئيسي ورئيس مجلس إدارة جامعة قاسيون في سوريا والمساهم الرئيسي لشركة "اليمامة لصناعة للمواد الزراعية" كما أنه عضو مجلس أمناء مؤسسة ياسر عرفات وعضو مجلس أمناء جامعة القدس المفتوحة وعضو مجلس أمناء جامعة الاستقلال وعضو مجلس أمناء جامعة قاسيون.