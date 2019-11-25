الكاتبة سامية عياش تصدر روايتها "وجبة دم"

وطن: عن دار طباق للنشر والتوزيع في رام الله ـ فلسطين أصدرت الكاتبة الشابة سامية عياش رواية "وجبة دم"، وتقع الرواية في 180 صفحة من القطع المتوسط، صمم لها لوحة الغلاف الفنان أيمن حرب.

تتناول الرواية قضايا المرأة في المجتمع العربي عموماً، تدور أحداثها حول تبادل الرسائل بين مجموعة من الصديقات، يقمن فيها بالتعرض للقضايا الخاصة بالمرأة، ومن داخل الرسائل تتحرك شخوص الرواية بشكل شيق، وتشكل مجموع الاحداث المتراكمة حبكة الرواية.

وتعد الكاتبة سامية مصطفى عياش من الروائين الشباب الذين تميزوا في كتابة الرواية حيث صدرت لها رواية بعنوان "تكاد تضيء" الحائزة على جائزة الرواية العربية للشباب في العام 2010، وصدرت لها المجموعة القصصية "فراولة وكعك وشوكولاته" الحائزة على توصية جائزة الكاتب الشاب للعام 2012.