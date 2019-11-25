827 شقة بنيت في مستوطنات الضفة منذ بداية العام الحالي

وطن: ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، اليوم الاثنين، أنه تم بناء 827 شقة سكنية في المستوطنات بالضفة الغربية منذ بداية العام الحالي.

وقالت إن هناك انخفاضاً في عمليات بناء الشقق السكنية داخل المستوطنات بالضفة.

وبحسب الصحيفة، فإن البيانات تشير إلى انخفاض في بناء الشقق في النصف الثاني من عام 2019، مشيرةً إلى أن ما تم بنائه منذ بداية العام 827 شقة بانخفاض يصل إلى 27% عن العام الماضي، حيث بنيت 2227 شقة خلال عام 2018.

وأوضحت أنه خلال العقد الماضي تم بناء أكثر من 19 ألف شقة سكنية جديدة، وكان عام 2016 أكثر الأعوام التي شهدت عمليات بناء تصل إلى 3211 شقة، وفي عام 2017 تم بناء 1697.

ويظهر أن 60% من عمليات بناء الشقق الجديدة خلال العقد الماضي، تمت في مستوطنات وبؤر استيطانية صغيرة، حيث تم بناء 11.628 شقة.

ونفذ جزء آخر من بناء تلك الشقق في المستوطنات الكبرى مثل "موديعين عيليت" 2.310، و"بيتمار عيليت" 1906، و"أرئيل" 1718، و"جفعات زئيف" 1283، و"معاليه أدوميم" 732 شقة، خلال العقد الماضي.