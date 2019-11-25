فيديو .. تفاصيل تنشر لاول مرة عن اغتيال يحيى عياش

وطن: سمحت رقابة الاحتلال أخيراً بنشر تفاصيل اغتيال المهندس يحيى عياش قائد كتائب الشهيد عز الدين القسام في الضفة الغربية المحتلة، الذي اغتيل قبل سنوات طويلة.

وتضمنت حلقة للمراسل العسكري في القناة الـ13 العبرية ألون بن دافيد حول أبرز عمليات الاغتيال تسجيل صوتي لحظة اغتيال عياش في مكالمته الأخيرة مع والده بداية عام 1996.

وجاء في تقرير نشرته القناة "13" العبرية الليلة الماضية حيثيات تصفية الشهيد عياش وكيف جرى تفخيخ الهاتف النقال الذي كان يتواصل عبره مع عائلته من مكان تواجده في منزل بقطاع غزة.

وبين التقرير أن مهمة تصفية عياش لم تكن بالسهلة وان الهاتف المستخدم في التصفية جرى استبداله مرتين بعد فشل المرة الأولى، في حين جرة نشر تسجيلات للمكالمة بين الشهيد ووالده قبيل استشهاده بلحظات.

واحتوى التقرير على مقابلات مع ضباط سابقين في الشاباك حيث جرى اعتبار تصفية عياش انجاز كبير ومع ذلك فقد اختفى السرور من وجوههم لخشيتهم من الرد الذي سيأتي بعد اغتياله وأنه وبعد عمليات الرد المقدس على اغتياله جرى تساؤل داخل الشاباك بجدوى عملية الاغتيال.