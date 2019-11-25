الاحتلال يبعد الشيخ بكيرات عن الأقصى ثلاثة أشهر

القدس- وطن: أبعدت شرطة الاحتلال الاسرائيلي، صباح يوم الإثنين، نائب مدير دائرة الأوقاف الاسلامية الشيخ ناجح بكيرات عن المسجد الاقصى، لمدة ثلاثة أشهر.

وقال الشيخ بكيرات في تصريحات صحفية، إن مخابرات الاحتلال استدعته صباح اليوم إلى مركز الشرطة، وسلمته قرارًا يقضي بإبعاده عن المسجد الأقصى ثلاثة أشهر.

وأوضح أنه منذ عام 2003 ولغاية اليوم أبعد 21 مرة عن المسجد الأقصى، ولمدة تبلغ أكثر من سبعة أعوام، "وهذا العام لم أدخل المسجد سوى أسبوعًا واحدًا".

وأكد الشيخ بكيرات أن الإبعاد يهدف لتفريغ المسجد الأقصى، وتهجير المقدسيين من المدينة المقدسة.

وقال: "سنبقى على بوابات المسجد الأقصى وفي القدس، نؤدي دورنا والاحتلال الى زوال، ونحن باقون لأننا أصحاب الأرض والحق".