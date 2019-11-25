هيئة مسيرات العودة تؤكد استمرارية فعالياتها بطابعها السلمي والشعبي

وطن: أكدت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار استمرارية فعاليات المسيرات بطابعها السلمي والشعبي.

جاء ذلك خلال اجتماعها الأسبوعي بمقر الهيئة بمخيم العودة شرقي مدينة غزة.

وقالت الهيئة في تصريح صحفي إن الاجتماع جاء في إطار مناقشة التحضيرات للجمعة القادمة "جمعة يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني".

وأكدت على استمرارية مسيرات العودة بطباعها السلمي والشعبي، "وستبقي الهيئة في حالة انعقاد دائم لإتمام ترتيبات الجمعة القادمة".