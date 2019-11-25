وفد لجنة الانتخابات يتوجه الى قطاع غزة

وطن: قالت لجنة الانتخابات المركزية ان وفد اللجنة برئاسة الدكتور حنا ناصر رئيس اللجنة وعضوية هشام كحيل المدير التنفيذي وأشرف الشعيبي نائب المدير التنفيذي، سيتوجهون من مدينة رام الله الى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون ظهر اليوم الاثنين.

ومن المقرر ان يلتقي الوفد وأعضاء اللجنة في قطاع غزة صباح غدا الثلاثاء مع قيادة حركة حماس والفصائل الفلسطينية في القطاع لاستكمال المشاورات التي توقفت إثر العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، فيما يخص اجراء الانتخابات العامة المزمعة.

وكان المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية هشام كحيل قد اكد لوطن، صباح اليوم الاثنين ان وفد لجنة الانتخابات سيتوجه غدا الثلاثاء الى قطاع غزة (للاطلاع على الخبر اضغط هنا) من اجل استكمال المباحثات مع الفصائل الفلسطينية، لتعلن اللجنة قبل قليل ان الوفد سيتوجه الى غزة اليوم، على عكس ما صرح به كميل.