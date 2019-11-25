الدفاع المدني يتلف 642 اسطوانة غاز منزلي غير صالحة للاستخدام في الخليل

رام الله- وطن: أتلفت مديرية الدفاع المدني في محافظة الخليل بالشراكة مع لجنة السلامة العامة في المحافظة والجهات ذات الاختصاص 642 اسطوانة غاز منزلي غير صالحة للاستخدام اليوم الاثنين ، بسبب تآكل الجسم المعدني للاسطوانات وعدم مطابقتها للمواصفات والمقاييس الفلسطينية، ما يشكل خطر الاشتعال وتسرب للغاز المسال منها.

عملية الإتلاف تمت في مركز دفاع مدني دورا، التي تمت بقص صمامات الاسطوانات وتطبيق جسمها باستخدام باجر ، بإشراف طاقم الوقاية والسلامة العامة في الدفاع المدني، حيث تم ضبط هذه الاسطوانات والتحفظ عليها خلال الجولات الميدانية لطواقم ومفتشي الوقاية والسلامة العامة والشركاء في محافظة الخليل.