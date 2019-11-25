برنامج زيارات أهالي أسرى القدس لأبنائهم الشهر المقبل

رام الله- وطن: أعلنت مؤسسة الصليب الأحمر الدولي، اليوم الاثنين، برنامج زيارات أهالي أسرى مدينة القدس لأبنائهم القابعين داخل سجون الاحتلال خلال الشهر المقبل.

وأوضحت لجنة أهالي الأسرى والمعتقلين المقدسيين أن زيارة أهالي أسرى سجني "عوفر" و"رامون" ستكون بتاريخ 1/12، وسجني "هداريم" و"الشارون" بتاريخ 2/12، وسجني "الدامون-أشبال" و"إيشل" بتاريخ 3/12.

وأضافت أن زيارة سجن "نفحة" بتاريخ 4/12، وسجن "جلبوع" بتاريخ 8/12، وسجون "عسقلان، مجدو 1، والنقب-الفوج الأول" بتاريخ 10/12، وسجن "الدامون-نساء" بتاريخ 11/12.

وأشارت لجنة أهالي الأسرى إلى أن الزيارات المذكورة ستكون على نفقة الصليب الأحمر، لافتًا إلى أن زيارات سجن "النقب-الفوجين الثاني والثالث" سوف تعلن لاحقًا.