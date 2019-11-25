"الكاف" يعلن موعد نهائي دوري الأبطال

وطن: أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، أمس الأحد، موعد نهائي بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية لموسم 2019-2020.

وحدد "الكاف"، يوم 24 مايو المقبل موعدا للمباراة النهائية لبطولة الكونفدرالية، و29 من الشهر نفسه موعدا لنهائي دوري أبطال إفريقيا.

ولم يتم تحديد الملعب الذي سيحتضن نهائي بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية بعدما استقر "الكاف" على إقامة النهائي من مباراة واحدة بدلا من نظام الذهاب والإياب.

وحدد "الكاف" باقي المواعيد المعدلة للدور الثاني لمرحلة المجموعات بالبطولتين، وتقرر تقديم موعد الجولة الرابعة لتلعب أيام 10 و11 و12 يناير المقبل، بدلا من منتصف شهر فبراير.

كما تقام الجولة الخامسة أيام 24 و25 و26 يناير المقبل، على أن تقام الجولة الأخيرة أيام 31 من نفس الشهر، و1 و2 فبراير المقبل.

وتسحب قرعة ربع نهائي البطولتين يوم 9 فبراير المقبل، ثم تقام بطولة كأس السوبر الإفريقي يوم 14 من ذات الشهر.

وتقام مرحلة دور الثمانية للبطولتين، ذهابا أيام 28 و29 فبراير و1 مارس المقبلين، وإيابا أيام 6 و7و8 مارس المقبل.

أما ذهاب نصف النهائي للبطولتين، سيقام أيام 1 و2 و3 مايو المقبل، بينما يقام الإياب أيام 8 و9 و10 من نفس الشهر.