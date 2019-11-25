سرقة مقتنيات من متحف ألماني بأكثر من مليار يورو

وطن: تعرض أحد أشهر متاحف ألمانيا، الإثنين، إلى عملية سرقة لمقتنيات قُدرت قيمتها بأكثر من مليار يورو.

وحسب شرطة مدينة دريسدن في ولاية ساكسونيا، تعرض المتحف للسرقة في ساعات مبكرة من صباح اليوم من قبل مجموعة لصوص دخلوا إليه من نافذة جانبية بعد قطعهم التيار الكهربائي.

وأعلنت الشرطة إطلاق عملية بحث فورية للقبض على اللصوص.

بدوره، أوضح رئيس وزراء ولاية ساكسونيا، مايكل كريتشر، في تصريح صحفي، أن المقتنيات التي تعرضت للسرقة لا يمكن بدونها فهم تاريخ ألمانيا.

من جانبها، قالت وسائل إعلام محلية إن قيمة القطع الأثرية والأشياء الثمينة المسروقة تتجاوز المليار يورو.

وأضافت أن كاميرات المراقبة التقطت صور اللصوص رغم قطعهم التيار الكهربائي بسبب تزويدها بالكهرباء من خط بديل.