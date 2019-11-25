الأشغال الشاقة المؤقتة مدة 15 عاما لمدانة بتهمة القتل العمد

وطن: أدانت محكمة بداية أريحا متهمة بالقتل العمد بالسجن 15 عاما، والأشغال الشاقة المؤقتة.

وعقدت المحكمة برئاسة القاضي أنطون أبو جابر وعضوية القاضيين مي أبو شنب والقاضي إسلام الحسيني، حيث صدر الحكم استنادا إلى التحقيقات التي قامت بها النيابة العامة أصولا و البينات والمرافعات التي قدمتها نيابة أريحا، بحق المتهمة (ح،خ،ز) بتهمة القتل العمد خلافاً لأحكام المادة 328 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليها بالحبس المؤبد، ونظراً لوجود المصالحة وإسقاط الحق الشخصي فإن المحكمة تقرر اعتبار ذلك كله بمثابة أسباب مخففة تقديرية تستفيد بموجبها المدانة وعليه تقرر النزول بالحكم بحقها ليصبح وضعها بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 15 عاما.

وجاء الحكم في القضية بناء على المرافعات الخطية التي قدمتها النيابة العامة أمام المحكمة ممثلة بوكيل نيابة أريحا محمد مسعد.