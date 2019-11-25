توقيع اتفاقية ثلاثية لتأسيس مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية بمدينة القدس

وطن: وقع أول أمس اتفاقية ثلاثية بين مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية ممثلا برئيس مجلس إدارته الأمير تركي الفيصل وصندوق ووقفية القدس ممثلا برئيس مجلس إدارته منيب رشيد المصري وجامعة القدس ممثلة برئيسها الأستاذ الدكتور عماد أبو كشك، جاءت مراسم التوقيع خلال اجتماع مطول استضافه الأمير تركي الفيصل رئيس مجلس أمناء صندوق ووقفية القدس بمشاركة نائب رئيس الصندوق السعودي للتنمية يوسف البسام .

وزار الوفد جامعة الفيصل وجرى خلال الاجتماعات بحث سبل التعاون وتعزيز الشراكة لدعم مدينة القدس .

من جهتها نظمت سفارة دولة فلسطين في السعودية حفل عشاء على شرف الوفد المشارك بمشاركة أبناء الجالية الفلسطينية وقد بدأ الحفل بترحيب خاص من سفير دولة فلسطين باسم الأغا الذي أكد مركزية قضية القدس وأهمية التعاون لتعزيز صمودها وتمكين أهلها. كما أعلنت جامعة القدس تأسيس مركز يحمل أسم الملك فيصل بن عبدالعزيز يختص بالبحوث والدراسات في حرمها الجامعي، اعترافاً وأمتناناً بما قدمه في خدمة القدس وفلسطين.