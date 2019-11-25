ملتقى الشراكة الشبابي ينهي سلسلة من الورش حول العدالة الضريبية

رام الله- وطن: أنهى ملتقى الشراكة الشبابي وبالشراكة مع الائتلاف الفلسطيني للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية "عدالة" ومرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية (المرصد)، سلسلة من ورش عمل حول العدالة الضريبية بمشاركة وحضور أكثر من 205 شخص من مختلف الفئات العمرية.

وتأتي هذه الورش ضمن الحملة التي يعمل عليها ملتقى الشراكة الشبابي حول العدالة الضريبية بهدف رفع الوعي حول السياسات الضريبية في فلسطين، بالتعاون والشراكة مع عدد من المؤسسات الفاعلة في هذا الجانب.

ففي رام الله نظمت الورش بحضور أكثر من 40 شخص من ممثلي المؤسسات الفاعلة في ائتلاف عدالة وملتقى الشراكة، أما الورشة الثانية فقد نظمت من قبل جمعية خطوة التنموية بالتعاون مع عمادة شؤون الطلبة في الجامعة العربية الأمريكية، واستهدفت طلبة وطالبات كلية الحقوق في الجامعة العربية الأمريكية في جنين، وحضرها أكثر من 50 طالب/ة.

وفي مخيم الدهيشة في مدينة بيت لحم نظم ملتقى الطلبة وبالتعاون مع مؤسسة إبداع ورشة تفاعلية بمشاركة أكثر من 70 سيدة من النساء الفاعلات والناشطات على صعيد المخيم.

وفي مدينة نابلس نظم مركز العودة هذه الورشة بالتعاون مع وحدة الكفاءات في جامعة النجاح الوطنية، لطلبة من كلية الحقوق وبحضور أكثر من 50 طالب/ة.

وفي كافة هذه الورش قدم الباحث في المرصد عبد العزيز الصالحي عرضاً تحليلاً حول الضرائب والعدالة الضريبية في فلسطين، تضمن نبذة حول تاريخ الضرائب في فلسطين منذ 1890 إلى يومنا هذا، متطرقاً إلى أنواع وأشكال الضرائب المفروضة وآليات الجباية، مركزاً على الضرائب ما بعد اتفاقيات أوسلو وتأسيس السلطة والعلاقة بين اتفاقية باريس والضرائب المفروضة على الشعب الفلسطيني، وأهم الموارد وأدوات الجباية والشرائح الضريبية، وحجم ومساهمة كل نوع من أنواع الضرائب في الميزانية العامة، وتطرق إلى كيف يتم صرف الضرائب وفق أسس العدالة الاجتماعية.

يذكر أن ملتقى الشراكة الشبابي هو جسم شبابي يضم أكثر من 42 مؤسسة قاعدية ومجموعة شبابية تعمل في مختلف المدن والمخيمات والقرى الفلسطينية، وانا هذه المؤسسات المنظمة لهذه الورش في مختلف المواقع هي جزء من ملتقى الشراكة الشبابي.